Avignon: une nouvelle formule pour la Baladine

Depuis le 8 mars, la Baladine propose une nouvelle formule aux Avignonnais avec déjà 4 nouveaux véhicules qui sont 100% électriques et donc respectueux de l’environnement. Composés de grandes baies vitrées, la dizaine de voyageurs qu’ils peuvent chacun accueillir ont aussi l’occasion de profiter de la vue proposée lors des déplacements. En plus de ça, les horaires, les secteurs, les arrêts et la tarification ont également évolués :

De nouveaux horaires et un service 7jours/7 De 7h à 20h du lundi au samedi De 8h à 19h le dimanche et jours fériés

De nouveaux secteurs desservis en centre-ville d’Avignon 1 itinéraire du lundi au dimanche sauf le samedi jusqu’à 15h (marché du centre-ville) 1 itinéraire adapté le samedi jusqu’à 15H en raison du marché du centre-ville

Des arrêts identifiés mais toujours le même fonctionnement sur son trajet : Levez la main, la Baladine s’arrête sur votre chemin (sauf sur les parties extra-muros hors arrêt Limbert)

Une tarification inchangée et la mise en place de la nouvelle billettique (PDVV) : Ticket 1 voyage (sans correspondance) à 0.50 € – Ticket QRCode vendu par le conducteur Si correspondance avec autres lignes : Ticket 1 voyage 1.40 € en BSC vendu par le conducteur. Ticket 10 voyages Baladine (sans correspondance) à 4 € en vente à la Boutique ORIZO Pass mensuel + Baladine : Prix de pass mensuel + 2€ en vente à la Boutique Orizo Accès gratuit aux abonnés annuels (abonnement en cours de validité) : Pass Jeune annuel / Pass Liberté annuel / Pass Senior annuel / Facili Pass Handi / Facili Pass senior