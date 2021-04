Aviron : deux Lyonnais sacrés champions d’Europe

Les rameurs lyonnais Hugo Boucheron et Matthieu Androdias ont été sacrés champions d’Europe du deux de couple ce dimanche à Varèse (Italie). Un résultat prometteur à trois mois et demie du coup d’envoi des JO de Tokyo.



Les deux pensionnaires du Cercle Aviron de Lyon reviennent de loin. Ils avaient notamment été ralentis par les blessures depuis leur sacre mondial et européen en 2018. Ces championnats d’Europe 2021 étaient leur première compétition officielle depuis 18 mois.

Re-visionnez la course des nouveaux champions d'Europe du deux de couple 👇 https://t.co/dGFEuI3eTi — Fédération Française d'Aviron (@FFAviron) April 11, 2021