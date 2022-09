Aviron : les Rhodaniens Matthieu Androdias et Hugo Boucheron sacrés aux Mondiaux

Quatre ans après leur premier titre, les deux rameurs français du Cercle de l’aviron de Lyon (CAL), Matthieu Androdias et Hugo Boucheron ont été sacrés champions du monde ce dimanche en deux de couple aux Mondiaux qui se déroulent à Racice (République Tchèque).



Les deux hommes s’imposent devant les Espagnols et les Australiens. La Croatie se classe quatrième. Les Rhodaniens sont donc désormais double champions du monde, double champions d’Europe et champions olympique en titre. Le duo a également remporté la Coupe du monde en 2021 à Zagreb (Croatie).