Avril 2023 : des températures de saison

Ce mois d’avril 2023 s’est finalement terminé avec une température moyenne d’environ 11,8 °C à l’échelle de la France, comme le mois d’avril 2022.



Ainsi, comme en 2022, avril 2023 sera un mois très proche de la normale (+0,1 °C). Jour après jour, les minimales et maximales ont oscillé autour de la normale sans épisode de gelées tardives, contrairement à avril 2022 ou avril 2021, et sans pic de douceur marqué à l’échelle du pays.



Depuis février 2022 cela fait 15 mois que les températures moyennes mensuelles ne sont pas descendues en dessous de la normale. Elles ont été soit très chaudes pour la saison, soit exceptionnellement chaudes, soit proches de valeurs de saison comme ce mois d’avril, mais jamais plus froides.



Les pluies ont manqué sur la moitié sud. La pluviométrie est même resté très déficitaire sur le pourtour méditerranéen.

Le Languedoc-Roussillon et la région PACA connaissent leur début d’année le plus sec depuis 1959, comme en 2022.