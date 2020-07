Aya Nakamura devient l’artiste française la plus écoutée sur Spotify

Aya Nakamura est devenue l’artiste française la plus écoutée sur Spotify, se classant à la 288e place du top mondial des artistes, le 20 juillet 2020.

Cette consécration arrive quelques jours après la sortie de son nouveau titre, Jolie Nana. Comme on pouvait s’y attendre, c’est encore un tube pour Aya Nakamura et la chanteuse s’est donc rapidement hissée à la première place des plateformes de téléchargement. Le clip qui accompagne le single est disponible depuisle vendredi 17 juillet. Il a déjà été visionné plus de 8,7 millions de fois sur YouTube. On peut d’ailleurs y apercevoir l’humoriste et chanteuse Camille Lellouche, ainsi que la comédienne Karidja Touré.

Les titres d’Aya Nakamura sont écoutés par plus de 13 millions d’auditeurs par mois sur la plate-forme de streaming Spotify, dépassant Jul (3,3 millions par mois), Booba (2,3 millions) ou encore PNL (2 millions). Signe de la fulgurante trajectoire de la chanteuse, le célèbre festival de Coachella qui se tient chaque année au printemps en Californie (l’édition 2020 devait avoir lieu du 9 au 18 avril) avait même prévu de la mettre à l’honneur. L’événement a finalement été reporté au mois d’octobre.