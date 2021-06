Bac 2021 : début ce lundi de l’épreuve inédite du grand oral

Place à une nouveauté, le grand oral du bac débute ce lundi, c’est la dernière épreuve. Elle est toute nouvelle pour les élèves, qui sont convoqués à partir de ce lundi matin et jusqu’au 2 juillet, pour vingt minutes de présentation et d’échanges avec un jury.



Le sujet de l’exposé est à choisir parmi deux thèmes liés à leurs enseignements de spécialité, préparés durant l’année. Après un exposé de cinq minutes, le candidat échange pendant dix minutes avec le jury. Il conclut ensuite son épreuve en parlant de son projet d’orientation pendant cinq minutes



Le grand oral compte coefficient 10 en voie générale et 14 en voie technologique. Cet oral compte pour 10% de la note totale du bac 2021. Car cette année, le contrôle continu compte pour 82% de la note finale. Les 18% restant sont répartis entre l’épreuve de philosophe (8%) et le grand oral (10%).