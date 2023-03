Bac 2023 : Les premières épreuves du baccalauréat commencent avec des tensions

Ce lundi, les 536 000 lycéens débutent leur première épreuve de spécialité, mais des perturbations sont à prévoir suite aux manifestations contre la réforme des retraites.



La menace de grève a été lancée par plusieurs syndicats et risque de perturber le début des épreuves. Le ministère de l’Éducation national indique dans un communiqué que des surveillants supplémentaires seront mobilisés, mais également « en cas de retard des candidats dû à des grèves de transports, des aménagements du temps d’épreuve seront organisés », d’autres dispositifs seront mis en place afin de permettre le meilleur déroulement d’épreuves.



Depuis la réforme de 2019, la note du baccalauréat repose à 40 % sur du contrôle continu et à 60 % sur des épreuves terminales, de plus, la contrainte des notes pour parcoursup empêche les épreuves d’être décalée.