Bac 2023 : un léger recul du nombre d’admis avant les rattrapages

Ce mardi matin était un grand jour pour les bacheliers de Lyon et de toute la France, puisqu’ils ont pu découvrir les résultats du baccalauréat. Et pour cette année, on compte au total 718 723 personnes, âgées de 12 à 78 ans de bacheliers pour toutes filières confondues (générale, technologique et professionnelle).

Peu avant 8h ce matin, le ministre de l’Éducation nationale Pap Ndiaye a communiqué des chiffres au micro de RTL. En effet, celui-ci a fraîchement dévoilé un taux de 84,9% de réussite contre 86,1% l’année précédente. Cependant, les résultats risquent de s’affiner aux alentours de 10h avec les résultats officiels qui devraient apparaître. Le ministre de l’Éducation nationale Pap Ndiaye reconnaît un « léger tassement », il évoque alors vouloir miser sur les épreuves de rattrapages afin que le pourcentage se réhausse.

À noter que pour ceux qui n’auraient pas obtenu le baccalauréat du premier coup, les épreuves de rattrapage se tiennent du mercredi 5 au vendredi 7 juillet 2023.