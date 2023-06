Bac philo 2023 : les sujets sont tombés

Sortez vos stylos : la mythique épreuve du baccalauréat de philosophie s’est déroulée ce mercredi pour 536 000 élèves des terminales générales et technologiques. Bien connue et surtout redoutée pour le caractère aléatoire et impitoyable de ses sujets, ceux-ci sont chaque année très attendus par un bon nombre de professeurs et parents stressés…

Voici la liste des sujets de cette épreuve 2023 :

On arrête le suspens ici, et on vous laisse découvrir les sujets !

Ce matin, les élèves de la série générale ont eu le choix entre trois sujets :

Le bonheur est-il affaire de raison?

Vouloir la paix, est-ce vouloir la justice?

Une explication d’un texte de Levi-Strauss, issu de La pensée sauvage

Quant aux élèves de la série technologique, voici les sujets proposés :

L’art nous apprend-il quelque chose?

Transformer la nature, est-ce gagner en liberté?

Une explication d’un texte d’Adam Smith, issu de la Théorie des sentiments moraux

Verdict le 4 juillet

Coefficient huit pour les candidats au bac général et quatre pour les élèves candidats au bac technologique, les résultats de l’épreuve sont attendus pour le 4 juillet prochain.