Ballon d’or 2023 : Messi et Bonmati sacrés

Et de 8 pour Lionel Messi, qui succède à Karim Benzema. L’Argentin a reçu ce lundi son 8e Ballon d’or. Haaland et Mbappé complètent le podium. Il compte désormais trois trophées de plus que son rival Cristiano Ronaldo.



Les trois autres Français se classent en dehors du Top 10 : Karim Benzema (16e), Antoine Griezmann (21e), Randal Kolo Muani (28e).



Pour le Ballon d’or féminin c’est la joueuse de Barcelone Aïtana Bonmati qui est sacrée. L’espagnole a déjà été désignée meilleure joueuse de la Coupe du monde