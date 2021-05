Barrages Ligue 2 : battu par Niort, le rêve de montée s’envole pour Villefranche

Scénario cauchemardesque pour le FC Villefranche Beaujolais ce samedi soir dans le cadre du match retour des barrages pour l’accession en Ligue 2. Les Caladois ont craqué en toute fin de rencontre et s’inclinent face à Niort (2-0).



Un résultat qui permet aux Niortais de rester en seconde division après le score du match aller (3-1 pour Villefranche). De leur côté, les joueurs d’Hervé Della Maggiore conservent finalement leur place en National après avoir longtemps cru à la montée en Ligue 2. Cruel.



Les bourreaux des Caladois se nomment Tom Lebeau (78′) et l’ancien Lyonnais Olivier Kemen (81′) qui ont inscrit deux buts terribles dans les dernières minutes de cette rencontre. Le FCVB avait pourtant bien résisté et semblait tenir son exploit. Mais Villefranche évoluera malheureusement toujours en National la saison prochaine, malgré avoir touché du doigt la montée en Ligue 2 après un magnifique parcours.

⌚️ 90+4’ |#CNFCFCVB 2️⃣-0️⃣



C’est la fin du match ici.

Terrible désillusion pour nos caladois qui s’inclinent dans ces barrages à cause du but à l’extérieur.

Le dénouement est dur mais difficile de reprocher quelques à nos joueurs qui ont tout donné jusqu’au bout.#TeamFCVB 🔵⚪️ pic.twitter.com/xP5pdBWp7X — FC Villefranche Beaujolais (@FCVB_officiel) May 22, 2021