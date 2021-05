Barrages Ligue 2 : le FCVB s’impose contre Niort et prend une belle option sur la montée

Au terme d’un scénario incroyable, le FC Villefranche Beaujolais s’est imposé (3-1) ce mercredi soir contre les Chamois Niortais au stade Armand Chouffet dans le cadre du match aller des barrages pour l’accession en Ligue 2. Les Caladois devront maintenant terminer le travail à Niort ce samedi (20h45).



Auteurs d’une bonne première mi-temps, les Caladois auraient déjà mérité d’ouvrir le score pendant les 45 premières minutes. Mais ce sont pourtant les Chamois Niortais qui frappent les premiers dans cette rencontre, grâce à Pape Ibnou Ba (45+2′). Bien servi par l’ancien Lyonnais Olivier Kemen, le Sénégalais trompe Jean-Christophe Bouet et permet à Niort de mener (0-1) à la pause.



Au retour des vestiaires, fidèles à eux-mêmes, les Caladois continuent de pousser. Ils sont enfin récompensés à la 54e minute. Décalé sur la gauche par Thimotee Taufflieb, Maxime Blanc enroule une frappe sublime en pleine lucarne. 1-1. Après l’égalisation, la rencontre s’équilibre. Les occasions pour prendre l’avantage viennent des deux côtés.



Mais il faut attendre la 84e minute pour que la situation se débloque à nouveau. A la suite d’un magnifique coup-franc tiré par Remi Sergio, le défenseur caladois Axel Dauchy s’élève plus haut que tout le monde et trompe le gardien niortais pour la seconde fois de la soirée (84′). Les Caladois exultent, mais ne sont pas au bout de leur surprise. Sur un contre mené par Mohamed Guilavogui, le Malien centre pour la tête d’Arnold Garita qui inscrit le 3e but caladois au “buzzer” (90+3′).



Victoire amplement méritée pour les joueurs d’Hervé Della Maggiore qui affronteront Niort samedi (20h45) pour le match retour de ces barrages pour l’accession en Ligue 2.