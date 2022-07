Basket : Ilona et Yanis remportent une bourse pour la Tony Parker Adéquat Academy

Ce mardi 5 juillet, à Lyon, avait lieu la finale de “l’Adéquat Challenge Tour”. Il s’agit d’une compétition, organisée par la Tony Parker Adéquat Academy, pour les 15-18 ans passionnés de basket.



En jeu ? Une bourse de 75 000 euros pour trois ans afin de vivre pleinement leur passion dans les bâtiments de Gerland. Les qualifications étaient organisées dans trois villes en France : Nantes, Saint-Ouen et Toulouse. Sur plus de 100 participants, une dizaine ont été sélectionnés pour participer à la finale.



C’est finalement Ilona, 16 ans, et Yanis, 15 ans, qui ont décroché leur bourse.

Annonce des deux gagnants