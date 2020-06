Basket : la NBA officiellement de retour le 30 juillet prochain !

La NBA et le syndicat des joueurs de la Ligue américaine ont officialisé ce vendredi la reprise de la saison le 30 juillet prochain.



“La NBA, la NBPA (le syndicat des joueurs) annoncent ce jour (vendredi) être tombées d’accord sur un plan de reprise de la saison 2019-2020 le 30 juillet, qui comprend des mesures sanitaires strictes et des protocoles de prévention, un site unique au Walt Disney World Resort de Floride (Orlando) et avec pour but de mettre en place des actions collectives afin de combattre le racisme systémique et faire la promotion d’une justice sociale.” C’est par ce communiqué que la NBA a annoncé son retour à la fin du mois de juillet, afin de terminer la saison en cours. Dans un premier temps, 22 équipes s’affronteront dans un lieu unique à Orlando pour des matches de classement. Ces rencontres permettront de déterminer les 16 équipes qualifiées pour les play-offs. La compétition pourrait alors durer jusqu’au 13 octobre prochain.



Un protocole de confinement sera mis en place en Floride pour limiter les contacts extérieurs. Si un joueur est testé positif au Covid-19, il sera immédiatement isolé.