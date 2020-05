Basket: l’ASVEL réagit au choix d’une saison blanche en Jeep Elite

L’assemblée générale de la Ligue Nationale de Basket (LNB) a voté en faveur d’une saison blanche. Cette édition 2019-2020 n’aura donc pas de champion de France, pour la première fois de toute l’histoire du championnat.

On prend les mêmes, et on recommence ! La LNB a choisi de n’accorder aucune promotion et aucune descente pour cette saison. Arrêtée depuis le 12 mars avec la crise du Covid-19, le chapitre 2019-2020 est donc définitivement terminé. La Jeep Elite et Pro B reprendront donc avec les mêmes équipes.

L’ASVEL “en accord avec les décisions prises”

Le club villeurbannais, champion en titre, était co-leader de Jeep Elite au moment où le championnat a été figé. Pour autant, Gaëtan Muller, président délégué de l’ASVEL, se félicite de cette décision.

“Nous sommes totalement en accord avec les décisions prises ce jour. Ce sont les votes qui nous semblent les plus justes dans une situation compliquée. Nous pouvons nous féliciter d’avoir pris le temps nécessaire pour faire le meilleur choix possible. Je tiens à féliciter tout le travail de la Ligue Nationale de Basket et de son Président, Alain BERAL” peut-on lire dans un communiqué du club.

2 montées et 2 descentes l’année prochaine

La saison 2020-2021 verra deux de ses membres descendre en Pro B, et accueillera les 2 meilleures équipes de cette division. Le système des deux championnats à 18 équipes restent inchangés pour au moins deux saisons minimum. La saison 2019-2020 aurait du voir un système de 16 équipes en première division être adopté.