Basket : découvrez le programme du All-Star Game LNB qui a lieu ce jeudi soir

Ce jeudi soir, à partir de 20h15, l’Accor Arena de Paris-Bercy accueillera le All-Star Game LNB, ce match de gala organisé par la Ligue Nationale de Basket française en cette fin d’année, véritable show qui aura comme point d’orgue un affrontement entre le 5 All-Star France et le 5 All-Star Monde des joueurs évoluant en Betclic Elite, le championnat de France de première division.

35 ans après une première édition qui s’était déroulée à l’époque à Limoges en 1987, le All-Star Game rallie Paris et Bercy pour mettre en lumière pour le basket hexagonal. Au programme : un duel entre meneurs lors du Skills Challenge, le fameux concours du tir à trois points, le match entre les sélections tricolore et étrangère, sans oublier à la mi-temps du match le spectaculaire concours de dunks et un tir à 100 000 euros qu’un spectateur aura la chance de tenter depuis le milieu du terrain.

Prodige promis au plus grand avenir et potentiel numéro un lors de la prochaine draft NBA, Victor Wembanyama, le Français de 18 ans qui évolue sous les couleurs des Metropolitans 92 après avoir évolué à l’ASVEL, va disputer son tout premier All-Star Game. Il sera la tête de gondole du 5 français en compagnie de Nando De Colo et assurément le joueur le plus suivi par les spectateurs et téléspectateurs.