Basket : l’Euroligue veut finir la saison en juillet

Si les conditions sanitaires le permettent, l’Euroligue pourrait se terminer cette année avec un calendrier très resserré, moins d’un mois.



Pour le moment, le plan envisagé est le suivant. Les 54 matches de saison régulière restant et le Final 8 devraient se dérouler en un lieu unique et à huis-clos du 4 au 26 juillet.



La décision définitive devrait être communiquée avant le 24 mai. «Les membres du Conseil exécutif ont convenu à l’unanimité que les compétitions ne reprendront que si les autorités de santé publique et les autorités locales compétentes le permettent».



Du coté de l’ASVEL, le président Tony Parker, s’était déjà prononcé et avait demandé une annulation de la saison afin de préparer le plus tôt possible la saison prochaine. Le club villeurbannais qui est actuellement 15e au classement.