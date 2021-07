Basket : on connaît les joueurs et les joueuses sectionnées pour les JO

La liste des joueurs et des joueuses sélectionnés pour disputer le tournoi olympique à Tokyo a été dévoilée ce lundi.



On retrouve plusieurs joueurs de l’ASVEL, Thomas Heurtel, Moustapha Fall et Guerschon Yabusele. Premier match le 25 juillet face aux Etats-Unis.



Du coté de l’équipe de France féminine on retrouve Helena Ciak, Marine Johannes et Marine Fauthoux. Cette dernière a été réintégrée à la liste après le forfait d’Olivia Epoupa.

