Basket : Victor Wembanyama a effectué ses débuts avec les Spurs de San Antonio

Ils étaient attendus par le monde du basket et ils ont enfin eu lieu : devenu le premier Français de l’histoire à être drafté en première position par une équipe de NBA, Victor Wembanyama a effectué ses débuts avec les Spurs de San Antonio, vendredi soir, à Las Vegas, contre les Charlotte Hornets, à l’occasion de la Summer League.

Des premiers pas sous sa nouvelle tunique qui ont été scrutés de près par les suiveurs et qui ont laissé un goût mitigé. Malgré la victoire des siens (76-68), “Wemby” n’a pas réalisé une grande prestation, notamment sur le plan offensif.

S’il a inscrit 9 points et pris 8 rebonds en 27 minutes, le Français n’a pas été en réussite aux pourcentages avec 2/13 au tir et 1/6 à trois points. Il s’est en revanche un peu plus illustré défensivement parlant, avec cinq contres à son actif.

Dimanche, les Spurs affronteront Portland. L’occasion pour Victor Wembanyama de rendre une copie plus digne de son nouveau standing, lui qui doit encore s’acclimater à ses coéquipiers.