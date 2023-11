Les 9 et 10 décembre prochains, les associations et la municipalité de Gleizé dans le Beaujolais, près de Villefranche-sur-Saône, vont se mobiliser pour proposer des activités ludiques et des ventes dont les profits seront reversés à l’AFM Téléthon. C’est dans la salle Saint-Roch que tout se passera avec des démonstrations sportives, une tombola, une vente d’huitres, ou encore une marche sportive.