Beaujolais : le député Alexandre Portier visé par des tags le menaçant de mort

Le député du Beaujolais et président délégué de la Fédération Les Républicains du Rhône Alexandre Portier a été visé par des tags le menaçant de mort à Villefranche-sur-Saône. Des tags qui feraient référence à son vote en faveur de la loir immigration.



Alexandre Portier a indiqué dans un communiqué que « Ces menaces sont minables et pathétiques. Elles

illustrent malheureusement le triste climat qui s’est installé dans le débat public en France. Pour autant, cela n’entame pas d’un iota ma motivation et ma détermination à défendre les convictions des habitants du Beaujolais à l’Assemblée nationale. J’assume toujours mes votes, et j’ai bien l’intention de continuer. »



Le principal concerné a annoncé avoir déposer une plainte.

E.R et C.B.