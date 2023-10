Un nouveau record a été battu dans le Beaujolais et pas n’importe lequel. À Saint-Jean-d’Ardières, la plus grande andouillette du monde a été réalisée ce vendredi. Elle mesure 16 mètres 80 et représente l’équivalent de 110 andouillettes de taille standard. Cette andouillette géante doit ensuite être dégustée ce samedi au Caveau des compagnons du Beaujolais à Lacenas.