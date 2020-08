Beaujolais : les vendanges débutent ce jeudi

Les premiers coups de sécateurs seront donnés dès la fin de la semaine dans les zones les plus précoces du vignoble. La date minimum de début de vendanges est fixée au 20 août pour les Beaujolais rouges et rosés et au 22 août pour les Beaujolais blancs, mais sans obligation.



Chaque vigneron choisit toutefois de débuter ses vendanges lorsque ses raisins atteignent leur apogée, en fonction de l’altitude, de l’exposition et de sa propre philosophie du vin.



Le réseau Maturation a indiqué que « l’état sanitaire du vignoble reste exceptionnel. Sur le plan climatique, la sécheresse due aux températures élevées de l’été est venue concentrer les raisins. Le poids des baies ainsi que le poids des grappes sont relativement faibles cette année. »



Les vendanges s’adaptent au Covid



En raison de la crise sanitaire, un dispositif unique a été mis en place par la région. Plus de 15 000 sacoches et gobelets et 55 000 masques ont été distribués aux viticulteurs pour leur permettre en tant qu’employeur, d’équiper leurs saisonniers. Pendant presque un mois, 25 000 vendangeurs vont s’activer dans les rangs de gamay et de chardonnay.