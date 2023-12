Dans le Beaujolais, la commune de Chiroubles n’aura pas de second tour pour son élection municipale partielle. Claude Besson a été élu conseiller municipal ce dimanche et un siège restait à pourvoir mais aucun candidat ne s’est déclaré. Le conseil municipal est ainsi désormais composé de 10 personnes et devra élire prochainement le maire et ses adjoints.