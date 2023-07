Beaune : Mise en place d’une régulation des urgences de nuit

Pendant la période estivale, les urgences des Hospices civils de Beaune, qui rencontrent des difficultés à absorber le flux important de patients, testent un nouveau mode de régulation des urgences de nuit dont l’accès passe par un appel au SAMU 15.

Cet été, une régulation sera mise en place dès ce lundi, ainsi que les mardi 25 et lundi 31 juillet, les mercredi 9 et lundi 21 août entre 8h30 et 18h30. Le service des urgences des Hospices civils de Beaune ne vous accueillera qu’à la condition d’avoir joint le service du Centre 15 au préalable. En composant ce numéro d’urgence, les patients seront pris en charge par des médecins régulateurs qui les conseilleront et les redirigeront, ou non, vers le service des urgences.

En revanche, les urgences pédiatriques, gynécologiques et la maternité ne sont pas concernées et restent accessibles comme d’habitude.

Il s’agit-là d’une façon de réguler le flux de patients consultant aux urgences dans une période où le nombre de soignants en poste est réduit.