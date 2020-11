Belleville-en-Beaujolais : les pompiers appelés pour deux incendies

Les pompiers ont été sollicités dans la nuit du 6 au 7 novembre pour deux incendies survenus au lac des Sablons et au Carrefour Market de Belleville-en-Beaujolais.



Selon Le Progrès, peu après 3h30, un premier départ de feu a été signalé sur le parking du Carrefour Market de Belleville-en-Beaujolais. Un véhicule s’est enflammé devant le supermarché. Quelques minutes plus tard, un autre incendie s’est déclaré au lac des Sablons. Un auvent d’un snack aurait pris feu.



Une enquête a été ouverte par la brigade de Belleville-en-Beaujolais, pour déterminer les causes de ces deux incendies.