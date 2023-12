Belleville-en-Beaujolais : un jeune de 22 ans perd la vie sur un quai de chargement de chez Action

Selon les informations du Progrès, un jeune employé de l’entreprise Action est décédé à l’âge de 22 ans ce lundi 4 décembre alors qu’il travaillait sur un quai de chargement de la plateforme logistique de l’entreprise à Belleville-en-Beaujolais. Il aurait fait un malaise et malgré l’intervention rapide des pompiers et du SAMU, le jeune homme n’a pas pu être sauvé. Une autopsie devrait permettre de déterminer ce qu’il s’est passé, même si la piste de l’arrêt cardiaque semble la plus plausible.