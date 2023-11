La Communauté de communes Saône-Beaujolais et Vélo urbain à Villefranche et en Beaujolais proposent ce samedi un évènement de prévention à destination des cyclistes à Belleville-en-Beaujolais. Un stand d’information sera disponible en face de la médiathèque sur le sujet de de la visibilité des cyclistes, pour bien voir et être vus, ainsi qu’un parcours d’adresse à vélo.