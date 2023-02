Belleville : un atelier territorial du conseil national de la refondation organisé ce mardi

Ce mardi, des concertations locales sont organisées sur différentes thématiques (jeunesse, logement, numérique…). Cet atelier « Climat et Biodiversité », vise à faire émerger un projet de territoire en matière de transition écologique et à dresser des pistes d’accélération de cette transition.

Cette journée, permettra à chacun des acteurs institutionnel, économique et associatif locaux de partager leur vision et les leviers d’action autour de deux axes : le bioclimatisme : traité au travers du projet urbain de ville bioclimatique et positive 2035 de Belleville-en-Beaujolais et du futur tiers-lieu aquatique à énergie positive. Puis, l’énergie, développée grâce à la question essentielle de la réappropriation publique et citoyenne de l’énergie.