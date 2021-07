La circulation est très difficile ce jeudi matin sur l’A6 en direction de Lyon. Un carambolage a eu lieu peu après 7h à hauteur de Belleville.



L’accident impliquerait 7 véhicules dont 3 poids lourds, selon Bison Futé. Une intervention est actuellement en cours. On ignore pour le moment les causes de l’accident et s’il y a des blessés.



Il est conseillé d’éviter le secteur.