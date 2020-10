Belleville : un enseignant poursuivi pour agression sexuelle

Un professeur du lycée Aiguerande de Belleville comparaissait ce mardi devant le tribunal de Villefranche. Cet homme de 54 ans, qui enseignait l’hôtellerie et la restauration, est poursuivi pour agression sexuelle et harcèlement moral sur des élèves.



Selon Le Progrès, il a nié les faits mais admis des mots déplacés. Les faits auraient eu lieu de septembre 2013 à juillet 2018.



Le quinquagénaire a été suspendu 18 mois, sans percevoir de salaire. Il n’exerce plus depuis août 2019.



Le parquet a requis deux ans d’emprisonnement avec sursis, une interdiction d’exercer auprès de mineur et une interdiction d’entrer en lien avec les victimes. Le jugement sera rendu le 1er décembre.