Benzema Ballon d’Or : les réactions et les témoignages de ses formateurs

L’émotion a gagné tous ceux qui ont contribué de près ou de loin à l’Olympique Lyonnais à la formation du cinquième Ballon d’Or de l’histoire du football français. Nous avons recueilli quelques réactions.

Armand Garrido, son formateur en U16-U17 : “Je ne vais pas cacher qu’il y a une certaine fierté à avoir contribué à la formation d’un Ballon d’Or, je me dis que ça n’arrive pas à tout le monde ! Il y a de la fierté mais un peu de frustration car ce n’est pas un joueur que je peux fréquenter comme je le souhaiterais. Il manque quelque chose derrière, une certaine proximité. Je vais lui envoyer un texto mais il va en recevoir des milliers !

Karim venait d’un quartier parfois qualifié de difficile, la facilité était de l’avoir sous la main afin de travailler pleinement. Mais je tiens à dire qu’on n’a jamais eu le moindre problème avec lui à la formation, jamais, jamais, jamais ! Et peu de gens en parlent mais il est question d’un joueur qui n’a jamais un carton rouge en presque 20 ans de carrière ! Sa réussite vient de son investissement car c’est un garçon volontaire, qui aime travailler.”

Gérard Bonneau (recruteur de l’Académie) :

« Dès qu’il a intégré le centre de formation, on a toujours senti chez Karim son projet de devenir un grand footballeur professionnel. Il a toujours su ce qu’il voulait. Ce Ballon d’Or, au fond de lui, je pense que c’est un aboutissement. Si on avait un pari entre formateurs, on n’aurait pas pu imaginer cela quand il avait 16 ou 17 ans. Par contre, au fur et à mesure de sa carrière, on se disait qu’il y aurait peut-être une chance d’y arriver. Le problème, c’est qu’il est de 1987, une génération exceptionnelle avec notamment Lionel Messi et Luis Suarez, alors que Cristiano Ronaldo est de 85. Du coup, on se disait quand même que ce serait dur…C’est incroyable qu’il y soit parvenu malgré cette génération de malades ! Il s’est battu jusqu’au bout, cela atteste de la qualité de son mental. Karim su mettre son mental au service de son talent, c’est un exemple sur ce point. Au-delà de ses qualités naturelles, il a toujours travaillé ses manques en écoutant ses coachs.

Après avoir été écarté de l’équipe de France pendant cinq ans et avoir raté la coupe du Monde 2018, c’est énorme qu’il soit parvenu à devenir mentalement du Ballon d’Or. Cela prouve sa force mentale ! Ce qu’il a, il le mérite. Sa période difficile, au lieu de l’affaiblir, lui a donné une force supplémentaire. Cela aurait pu le tuer. Au contraire, il est revenu en équipe de France et il a réussi un parcours qui lui permet d’être Ballon d’Or ! Son cerveau doit avoir des ressources incroyables, tout le monde ne peut pas accomplir cela ! Je suis heureux pour lui, sa famille, le club de l’OL, tous ceux qui l’ont formé, des poussins à ses entraîneurs professionnels. L’OL aura formé un Ballon d’Or, c’est unique !

J’ai une telle admiration pour le joueur. Aujourd’hui, je me sers de son parcours quand je parle à un jeune pour lui dire de bien construire son projet, de faire attention à son entourage : « C’est toi qui construis ton projet, pas les autres ». C’est ce que Karim a toujours fait.“

“Quand il finira sa carrière, je suis sûr que ce sera un personnage du football. Il a deux poumons et un troisième le football ! Je suis sûr qu’on le retrouvera mais le plus tard possible, tant qu’il peut jouer, il jouera. Entraîneur ? Je ne sais pas mais la certitude et que ce serait intéressant d’avoir un Karim qui conseille des jeunes. Un peu comme Zizou, c’est une référence. On dit souvent aujourd’hui que les jeunes sont pressés, il peut faire bouger certaines choses. Lui a toujours été respectueux. Il n’a connu que deux clubs, l’OL et le Real Madrid, ce n’est pas un mercenaire du football. On ne l’a jamais entendu au Real faire du chantage à un départ à Manchester ou ailleurs, pourtant un joueur de son calibre a forcément suscité des intérêts.”

⁦@OL⁩ Quand une académie permet aux meilleurs de devenir le plus grand c’est que les valeurs sont fortes et intégrées …Merci Karim d’être ce que tu es un homme bien merci Florentino de lui avoir permis de devenir le plus grand ❤️💙🙏👍 pic.twitter.com/lnqwEh9EJe — Jean-Michel AULAS (@JM_Aulas) October 17, 2022

Cyrille Dolce (un de ses éducateurs en poussins) : “J’avais la chance d’être dans le staff de l’époque, dirigé par Pierre Navarro et Fernando Ferrari. C’est ce dernier qui l’avait repéré lors d’un plateau poussins en 1996, il avait l’œil pour dénicher les pépites.“

“Ce Ballon d’Or ne récompense pas son talent mais son travail. Je l’ai revu il y a six ou sept ans à Bron et il me racontait comment il s’était mis au service de Cristiano Ronaldo. Mais il m’avait aussi dit : « Je regarde ce qu’il fait ». Je ne m’étais pas rendu compte qu’il allait devenir ce qu’était Ronaldo au niveau du leadership. Il a su être patient pour endosser ce costume. C’est merveilleux de durer à ce point dans le temps et de décrocher un Ballon d’Or à presque 35 ans, c’est extraordinaire. De mon point de vue, dans une équipe, il ne faut pas 36 coqs dans un poulailler (sic), il ne faut pas plusieurs vedettes. Karim a eu la grande intelligence de ne pas rentrer dans ce jeu-là au Real Madrid, tout simplement car il aime le foot ! Cela fait 12 ans qu’il est au Real, 12 ans ! Je pense qu’on se rend pas compte de ce que cela signifie..”

𝖯𝗅𝖺𝗂𝗇𝖾 𝖽𝖾𝗌 𝖩𝖾𝗎𝗑 𝖽𝖾 𝖦𝖾𝗋𝗅𝖺𝗇𝖽… 𝟣𝟫𝟫𝟩… 𝖫𝖺̀ 𝗈𝗎̀ 𝗍𝗈𝗎𝗍 𝖺 𝖼𝗈𝗆𝗆𝖾𝗇𝖼𝖾́… 💫



Quelle fierté de voir un de nos Gones soulever le #BallonDor 😍



𝐁𝐫𝐚𝐯𝐨 𝐊𝐚𝐫𝐢𝐦 ❤💙#MadeInOL #BenzeGoal pic.twitter.com/KH6loKyTfq — Olympique Lyonnais (@OL) October 17, 2022

Alain Olio (ex-directeur du centre de formation de l’OL, entre 2002 et 2007) :

« Karim a été un cas particulier dans la mesure où on l’avait mis au centre de formation afin de ne pas prendre de risque par rapport à son environnement et de tout faire pour qu’il ait une vie plus réglée. Il a été très tôt déterminé par rapport à ce qu’il voulait faire. Ce n’était pas un garçon à problème, il n’y jamais eu de soucis avec lui, si ce n’est quelques anicroches bénignes avec quelques joueurs. Il a été exemplaire dans son comportement.

Avant les pros, il était passé par la réserve (12 buts en 14 matchs en 2004-05). Il était programmé dans sa tête sur ce qu’il voulait faire. Ile ne montrait pas car c’était un taiseux, on le voit encore aujourd’hui, mais il savait très bien ce qu’il voulait. J’ai envie de dire qu’il était difficilement pénétrable psychologiquement alors que sa plus grande qualité est qu’il était programmé dans sa tête pour réussir. Le grand choix de Karim, c’est d’avoir été au Real en 2009. Avec une autre dimension de joueurs et d’entraîneurs, il a encore franchi des caps supplémentaires.”

Le Ballon D’Or Du Peuple pic.twitter.com/IxsDmR2451 — Karim Benzema (@Benzema) October 18, 2022

