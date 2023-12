Betclic Elite : défaite frustrante pour l’Elan Chalon contre Cholet

Les joueurs de Savo Vucevic se sont inclinés sur le fil contre Cholet (79-81) ce samedi soir au Colisée à l’occasion de la 17e journée de Betclic Elite. Les Bourguignons ne participeront pas à la Leaders Cup et terminent la phase aller à la 13e position.



Malgré les belles prestations de Demonte Harper (18 points et 4 passes décisives), Aleksej Nikolic (17 points, 3 rebonds et 4 passes décisives), Lionel Gaudoux (14 points, 5 rebonds et 4 passes décisives) ou encore Kenny Baptiste (9 points, 5 rebonds et 2 passes décisives et 16 d’évaluation) l’Elan Chalon a manqué de réussite en fin de match pour battre Cholet. Les Chalonnais avaient pourtant fait preuve d’une adresse insolente à trois-points en début de match avant de sombrer et de terminer la rencontre à 12/35 derrière l’arc (34,3%).



Une fois n’est pas coutume, Antoine Eito est passé à côté de son match (3 points à 1/9 aux tirs) et manque le dernier tir qui aurait pu donner la victoire aux Bourguignons. Les coéquipiers d’Olivier Cortale devront relever la tête dès mardi soir (17h30) face à Strasbourg. Un match que vous pourrez suivre en direct sur Tonic Radio Chalon.

Fin du match !



Elan Chalon 79 – 81 Cholet



📊 Harper 18, Nikolic 17, Gaudoux 16, Baptiste 9, Cortale 6, Mikesell 4, Williams 3, Eïto 3, Markusson 3



📸 Enzo Geoffray#RougeEtBlanc pic.twitter.com/YENf3VBb60 — Elan Chalon (@ELANCHALON) December 23, 2023