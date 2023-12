Gros match pour l’Elan chalon aujourd’hui. Les Chalonnais se déplacent dans l’agglomération lyonnaise, et affrontent l’ASVEL. Pour rappel les hommes de Savo Vucevic sont actuellement 8eme et l’ASVEL 3eme. Le début de la rencontre est prévu pour ce dimanche à 19h et sera à suivre en direct et en intégralité sur Tonic Radio.