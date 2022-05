L’ASVEL a son destin en main en vue de la 1re place de Betclic Elite après la défaite, mardi, de Boulogne-Levallois à Cholet (93-87).

Le club terminera en effet en tête de la saison régulière s’il s’impose ce mercredi (20h) face à Gravelines-Dunkerque, puis six jours plus tard contre Cholet et le 17 mai à Limoges.