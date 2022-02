Betclic Elite : l’ASVEL l’emporte contre Monaco après deux prolongations !

Dans une rencontre complètement folle, l’ASVEL s’est imposée ce dimanche soir après deux prolongations (87-79), dans le choc de la 20e journée de Betclic Elite contre l’AS Monaco. Une victoire qui permet aux Villeurbannais de s’emparer de la deuxième place au classement derrière Boulogne-Levallois.



L’ambiance monstrueuse de l’Astroballe a poussé les Villeurbannais vers la victoire. Matthew Strazel (16 points, 2 passes décisives et 2 rebonds), Chris Jones (19 points, 3 rebonds et 3 passes décisives) et Marcos Knight (21 points et 11 rebonds) sont les hommes du match côté rhodanien.



Le prochain match de l’ASVEL aura lieu mercredi soir. Les Villeurbannais recevront Vichy-Clermont en huitième de finale de la Coupe de France.