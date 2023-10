Betclic Elite : l’ASVEL l’emporte sur le fil contre Roanne

L’ASVEL a connu toutes les peines du monde pour s’imposer ce dimanche après-midi à domicile dans le derby contre Roanne (93-88) lors de la 8e journée de Betclic Elite. Souvent menés dans cette rencontre, les Villeurbannais signent toutefois un cinquième succès précieux dans ce début de championnat. Pour rappel, les Rhodaniens disputaient leur premier match sans T.J. Parker, démis de ses fonctions vendredi.



Mention spéciale à Nando De Colo qui a réalisé un excellent dernier quart-temps et qui termine la rencontre avec 20 points, 6 passes décisives et 3 rebonds. Place maintenant à une semaine de travail et de repos avant la 5e journée d’Euroligue et un duel face au Virtus Bologne à l’Astroballe ce vendredi soir (20h). Un match que vous pourrez suivre en direct et en intégralité sur Tonic Radio.

UN DERBY ÇA SE GAGNE 🔥🔥🔥



Nos Villeurbannais s’imposent dans ce premier derby de la saison face au voisin roannais, ça fait du bien !!#LDLCASVEL pic.twitter.com/KBCNfMnSnA — LDLC ASVEL (@LDLCASVEL) October 22, 2023