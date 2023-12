On débute cette page sport avec l’ASVEL qui reçoit l’Elan Chalon aujourd’hui à 19h. Ce sera une rencontre à suivre en direct et en intégralité sur Tonic radio dès 19h donc avec Willy Sonthonnax aux commentaires. Pour rappel, les hommes de Savo Vucevic sont actuellement 8eme et l’ASVEL est 3eme.