Betclic Elite : l’ASVEL renoue avec la victoire sans se rassurer contre l’Elan Chalon

Face à une formation bourguignonne qui n’a rien laché jusqu’au bout, l’ASVEL a signé son 12e succès de la saison en Betclic Elite ce dimanche soir contre l’Elan Chalon (79-72) en clôture de la 16e journée de Betclic Elite. Une victoire acquise dans la douleur, mais qui permet aux Villeurbannais de s’emparer de la deuxième place du classement.



De son côté, l’Elan Chalon pointe désormais à la 12e place du classement et devra relever la tête samedi soir à domicile (20h30) contre Cholet (11e), qui présente le même bilan que les Chalonnais (7 victoires et 9 défaites). Les Bourguignons se déplaceront ensuite au Rhénus de Strasbourg le 26 décembre prochain (17h30).



Pour l’ASVEL, le programme sera 100% européen la semaine prochaine avec un déplacement en Euroligue à Milan mercredi soir (20h30) et la réception de l’Olympiakos vendredi soir à la LDLC Arena (19h45, en direct sur Tonic Radio).

