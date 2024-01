Betclic Elite : l’ASVEL s’impose dans la douleur contre Cholet

48 heures après la déroute en Euroligue contre l’Alba Berlin (défaite 63-88), l’ASVEL a rapidement renoué avec la victoire ce dimanche après-midi contre Cholet (100-95) à l’occasion de la 19e journée de Betclic Elite. Les Villeurbannais signent leur 13e victoire de la saison en championnat et s’emparent de la 3e place avec la défaite de Paris à Monaco.



Toujours privés de Nando De Colo, mais avec le renfort de la nouvelle recrue américaine Deshaun Thomas (7 points, 4 rebonds et 2 passes décisives), l’ASVEL a souffert contre Cholet. Mais grâce notamment à son duo sénégalais Youssoupha Fall (23 points et 6 rebonds) – Mbaye Ndiaye (4 points, 8 rebonds, 3 passes décisives et 1 contre pour 13 d’évaluation), les Rhodaniens ont trouvé les ressources mentales pour s’imposer dans une fin de match pleine de suspense à l’Astroballe.



Les joueurs de Pierric Poupet entament désormais une série de quatre déplacements consécutifs entre l’Euroligue et la Betclic Elite. Au programme, un premier match jeudi prochain (20h30) sur le parquet de la Virtus Bologne, avant de défier Boulogne-Levallois dimanche prochain (14h30). Ils joueront ensuite face au Bayern (25 janvier à 20h30) et au Mans (27 janvier à 21h).



L’ASVEL retrouvera ensuite la LDLC Arena le 30 janvier prochain (20h) avec la réception de Fenerbahce pour boucler le mois de janvier.

WIN DANS LE MONEY TIME ! 🥵



Dans un match d’attaque face au @CB_officiel, les Villeurbannais l’emportent dans les ultimes secondes ! #LDLCASVEL pic.twitter.com/UkAIL0LWvX — LDLC ASVEL (@LDLCASVEL) January 14, 2024