Betclic Elite : l’ASVEL terrasse Boulogne-Levallois

En s’appuyant sur une réussite à trois-points fantastique (17/24 à 70,8%), l’ASVEL (3e) a remporté une cinquième victoire consécutive en championnat ce dimanche soir à l’Astroballe contre la lanterne rouge, Boulogne-Levallois (102-76), lors de la 14e journée de Betclic Elite. Les Villeurbannais mettent la pression sur Paris qui affronte Monaco à 19h ce dimanche.



Sept joueurs rhodaniens ont passé la barre des 10 points et la performance collective a dans l’ensemble été très bonne pour les joueurs de Gianmarco Pozzecco (30 passes décisives). Paradoxalement, les coéquipiers de Nando De Colo (14 points, 4 passes décisives et 2 rebonds) ont également perdu énormément de ballons (25).



Il y aura donc certains ajustements à faire avant les deux matchs de cette semaine en Euroligue. L’ASVEL reçoit le Maccabi Tel-Aviv ce mercredi soir (20h15) à l’Astroballe, avant d’accueillir Valence vendredi soir (21h) pour le second match à la LDLC Arena. Deux rencontres que vous pourrez suivre en direct sur Tonic Radio.

