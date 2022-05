Betclic Elite : l’ASVEL vise un 8e succès consécutif en championnat contre Le Mans

L’ASVEL accueille Le Mans ce dimanche soir (19h) à l’Astroballe à l’occasion de la 31e journée de Betclic Elite. Les Villeurbannais visent une huitième victoire de suite en championnat contre un adversaire pas au mieux ces dernières semaines.



En effet, Le Mans reste sur une victoire le 16 avril dernier sur le parquet de Nanterre (88-98). Mais avant ce succès, les Manceaux restaient sur 4 défaites de rang en championnat. L’enjeu est de taille pour les deux équipes dans cette rencontre puisque l’ASVEL est à la lutte avec Monaco et Boulogne-Levallois pour la première place du championnat avant les play-offs.



De son côté, Le Mans (7e) est toujours dans le Top 8, mais sous la menace de Nanterre et de Cholet, respectivement 9e et 10e. A noter que la rencontre sera à suivre ce soir sur Tonic Radio à partir de 18h55.