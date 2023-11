L’actualité de ce samedi 25 novembre est marquée par l’élan chalon qui joue aujourd’hui. Les hommes de Savo Vucevic affrontent Limoges au Colisée. les Chalonnais doivent essayer de trouver un second souffle et de retrouver le chemin de la victoire. Ils sont actuellement 12ème avec un bilan de 5 victoires pour 7 défaites. Une rencontre à suivre en direct et en intégralité sur Tonic radio dès 16h.