Betclic Elite : l’Elan Chalon balayé par Monaco

Pour cette première affiche de gala au Colisée entre l’Elan Chalon et Monaco, les Bourguignons se sont largement inclinés ce dimanche soir face à une équipe monégasque bien trop forte (68-104) à l’occasion de la 2e journée de Betclic Elite. Les joueurs de Savo Vucevic débutent donc la saison avec deux défaites en deux matchs en championnat.



Privés d’Antoine Eito (malade), les Chalonnais ont manqué d’agressivité, notamment aux rebonds et en défense. Même si Jermaine Love (16 points, 4 rebonds et 3 passes décisives) et Aleksej Nikolic (11 points et 7 passes décisives) ont tout tenté, la défaite est sévère, mais logique face à une monstrueuse équipe de Monaco.



L’Elan Chalon se déplacera désormais deux fois à Gravelines-Dunkerque (27 septembre, 18h30), puis à Roanne (1er octobre, 14h30), avant de recevoir Le Portel (4 octobre, 21h).

Score final ⚔️



Elan Chalon 68 – 104 A.S Monaco



📊 Nikolic 14, Love 13, Williams 9, Gaudoux 9, Cortale 7, Markusson 7, Baptiste 4, Tubutis 2, Missonnier 1



📸 Charlotte Geoffray#RougeEtBlanc pic.twitter.com/wWKyS2fP1B — Elan Chalon (@ELANCHALON) September 24, 2023