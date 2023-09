Betclic Elite : l’Elan Chalon débute sa saison à Nancy

Pour son premier match en Betclic Elite depuis la descente en Pro B en 2021, l’Elan Chalon se déplace à Gentilly sur le parquet de Nancy ce samedi soir (18h30). Les Bourguignons sont enfin au complet ou presque avant l’entame du championnat. Mais il faudra lutter pour s’imposer face à une équipe nancéenne en progrès par rapport à la saison passée.

Deux des sept recrues estivales, Einaras Tubutis et Aleksej Nikolic, feront leurs premiers pas sous le maillot chalonnais. En revanche, Vuk Vucevic est toujours touché au genou et donc forfait pour cette rencontre.



La rencontre sera à suivre en direct et en intégralité sur Tonic Radio Chalon (91.1) ce samedi soir à partir de 18h30.