Betclic Elite : l’Elan Chalon décroche sa première victoire de la saison à Gravelines

L’Elan Chalon a remporté sa première victoire de la saison en championnat ce mercredi soir à l’occasion de la 3e journée de Betclic Elite sur le parquet de Sportica face à Gravelines-Dunkerque (81-83). Un succès mérité et déjà important pour remplir l’objectif du club de se maintenir dans l’élite.



Les Bourguignons ont pu compter sur l’adresse extérieur d’Antoine Eito (17 points à 5/8 à trois points) et d’Aleksej Nikolic (22 points, 4 rebonds et 7 passes décisives à 5/8 à trois points également) dans cette rencontre. Lionel Gaudoux a également réalisé une énorme performance avec 16 points, 8 rebonds et 4 passes décisives.



Au-delà des individualités, c’est l’attitude et le collectif chalonnais qui a triomphé dans cette rencontre. De bon augure avant le déplacement à Roanne ce dimanche (14h30) et la réception du Portel mercredi prochain (21h).

PREMIERE VICTOIRE DE LA SAISON !!!!!



⚔️ Gravelines 81-83 Elan Chalon



📊 Nikolic 23, Eïto 17, Gaudoux 16, Williams 10, Love 7, Cortale 7, Markusson 2



📸 Gravelines#RougeEtBlanc pic.twitter.com/tYTGyKzSPz — Elan Chalon (@ELANCHALON) September 27, 2023