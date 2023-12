Betclic Elite : l’Elan Chalon décroche un succès précieux à Strasbourg

Après un début de rencontre plus que poussif, l’Elan Chalon est finalement venu à bout de Strasbourg (82-86) au Rhénus ce mardi soir à l’occasion de la 18e journée de Betclic Elite. Un succès précieux avant la trêve dans la course au maintien. Les Bourguignons reviennent à hauteur de leur adversaire du soir (11e avec un bilan de 8 victoires et 10 défaites).



Emmenés par un duo Mattias Markusson (17 points, 9 rebonds et 2 passes décisives à 7/7 aux shoots et 28 d’évaluation) – Aleksej Nikolic (24 points, 7 passes décisives et 2 rebonds pour 27 d’évaluation) en feu, les joueurs de Savo Vucevic ont remporté les trois derniers quart-temps et repartent d’Alsace avec une victoire bien méritée.



Place désormais à la trêve avant d’accueillir coup sur coup Dijon le 13 janvier prochain (18h30) et Bourg-en-Bresse le 20 janvier (18h30).

ET C'EST UNE VICTOIREEEEEE !!! On termine en beauté cette année 2023 !!!! 🔴⚪️



⚔️ Strasbourg 82-86 Elan Chalon



📊 Nikolic 24, Markusson 17, Eïto 15, Mikesell 12, Harper 11, Baptiste 4, Gaudoux 2, Cortale 1



📸 Strasbourg#RougeEtBlanc