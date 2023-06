Bibliothèque municipale de Lyon : la plus grande braderie annuelle bientôt de retour

C’est un bon plan assuré le week-end prochain à la Part Dieu, avec l’ouverture de la plus grande braderie annuelle de la bibliothèque municipale de Lyon.



Ce dimanche 11 juin, la Bibliothèque proposera à la vente 25 000 documents qui, pour la plupart, seront vendus au prix d’un euro. Cette initiative encourage les efforts écologiques menés jusqu’ici. Elle est aussi une aide sociale, et a pour but de reverser certains produits dérivés à destination de plusieurs associations.

Ce moindre coût s’explique par le souhait des bibliothèques de faire de la place pour les nouvelles acquisitions.