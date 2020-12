Bientôt la fin des Fêtes Magiques in Republique

L’opération “Fêtes Magiques in Republique” touche bientôt à sa fin, dépêchez-vous de faire vos derniers achats de Noël dans les rues République, Grolée et Carnot, de nombreux cadeaux sont à la clefs !

Dès 50 euros d’achats, vous pouvez gagner des chocolats ou des décorations à accrocher en last minute avant que le Père Noël n’arrive ! Il vous suffit pour cela de vous présenter à l’espace Grolée-Carnot (3 rue du Président Carnot) munis de votre ticket de caisse (datant au plus tôt du 1er décembre) et de venir récupérer vos lots aux horaires suivants :

Mercredi 23 décembre de 12h à 19h Jeudi 24 décembre de 12h à 17h Samedi 26 décembre de 12h à 19h

L’opération des Dessins du Père Noël est également prolongée jusqu’à demain, n’hésitez pas à envoyer les meilleurs dessins de vos enfants sur la page Facebook !