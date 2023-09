Bientôt une nouvelle station sur la ligne T5

Le Sytral annonce la création d’un nouvel arrêt sur la ligne T5. Il devrait voir le jour au niveau du boulevard des Droits de l’Homme à Chassieu. Début des travaux au 2e trimestre 2024, pour une mise en service début 2025.



Le Sytral indique qu'”accompagner le développement économique des zones d’activité est l’un des enjeux majeurs, afin d’offrir une desserte adaptée et performante aux salariés”.



Ce nouvel arrêt devrait permettre de faciliter les trajets vers la zone d’activité du Chêne.



Près de 10 000 voyages quotidiens sont enregistrés chaque jour entre Grange Blanche et Eurexpo. La ligne permet une connexion avec le métro D, le tram T2 et une dizaine de lignes de bus.